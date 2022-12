Dai giocattoli ai prodotti eco-solidali | ecco quali sono gli acquisti natalizi online degli italiani

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Natale in arrivo e il mondo digitale è, come sempre in questo periodo, in fibrillazione. Gli e-commerce si preparano all’assalto finale dei consumatori per glidell’ultim’ora, a...

Agenzia ANSA

ma non solo, quindi. " Abbiamo ritenuto necessario fornire il nostro piccolo aiuto al ...si terrà anche a Reggio il Service "Aggiungi un posto a tavola" con il quale saranno organizzati...La mattina seguente quelli che potevano farlo mostravano in strada iavuti in dono. Gli ... per i non pochi disagi alla circolazione arrecatilavori. Silenzio assoluto di tutti sulla ... Natale 2022, per bimbi, ragazzi e giovani tutti i giocattoli di tendenza - Lifestyle