Da Girmay a De Lie | le rivelazioni dell’anno

SpazioCiclismo

...BEL 12 DE BUYST Jasper BEL 13 CAMPENAERTS Victor BEL 14 BEULLENS Cedric BEL 15 DEArnaud BEL 16 GRIGNARD Sébastien BEL 17 VERMEERSCH Florian BEL INTERMARCHÉ " WANTY " GOBERT MATÉRIAUX 21...Biniam(Eritrea) 2.105 10. Arnaud de(Belgio) 2.081 Pagellone 2022, A-L: Ayuso, Carapaz, De Lie, Evenepoel, Ganna, Girmay, Hindley, Jakobsen, Küng, Laporte e ... How Hindley, Groenewegen and others brought their new teams results and their old teams regrets The 2022 season was yet again long and hard, producing success and disappointment in the men’s peloton, ...