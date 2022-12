Da Gardaland ad Onlyfans | licenziata per le sue foto adesso guadagna una cifra enorme

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da impiegata presso uno dei parchi divertimenti più amati d’Italia,, ai siti per adulti. La sua storia è incredibile Oggi come oggi, i giovani sono costretti a vivere in una situazione economica di certo non florida. Il crescere porta con sé la voglia di essere indipendenti dalle proprie famiglie e di provare a realizzare i propri sogni ma, dall’altro lato, le condizioni attuali sono molto stringenti e, tra rincari e stipendi bassi, non sempre è possibile. Ilaria Rimoldi (www.periodicoitaliano.it)Se già la pandemia aveva dato un duro colpo all’economia nazionale e internazionale, la guerra tra Ucraina e Russia ha imposto un notevole peggioramento, soprattutto per quanto riguarda i costi delle bollette. Oggi come oggi, infatti, i rincari hanno coinvolto pressoché ogni settore, da quello alimentare sino a quello energetico: gli italiani, ...