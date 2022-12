Pianeta Milan

La cessione di Denzel Dumfries entro il 30 giugno è necessaria per il bilanci: vale 60 milioni e il Chelsea ha una corsia preferenziale. Non sarebbe ......, Veron, Mutu, Makelele, Geremi, Duff, Bridge, Smertin, Glen Johnson, Joe Cole e Ambrosio. ... In attaccoè tornato all'Inter in prestito, poi è arrivato Sterling dal Manchester City per 55 ... Da Crespo a Lukaku: Inter-Chelsea, tutti gli intrecci di mercato | VIDEO