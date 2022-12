Croazia | anche Kovacic contro Orsato | ' Rigore all' Argentina ridicolo'

... è la sua volontà, espressa chiaramente al termine della sfida con la. 'Sì quella di domenica sarà la mia ultima partita ai Mondiali' ha detto in mixed zone La Pulga,se ormai di pulce ...Fino a quel momento la, almeno dal punto di vista del possesso palla, era stata superiore all' Argentina che però, dopo il vantaggio arrivato dal dischetto con Lionel Messi , ha preso letteralmente il sopravvento ...Durissimo attacco di Luka Modric contro Daniele Orsato dopo la semifinale tra Croazia e Argentina al Mondiale di Qatar 2022. Gli slavi si sono lamentati nel post gara per il rigore assegnato all'albic ...I colleghi del "Corriere dello Sport" giudicano positivamente la prestazione offerta da Leandro Paredes nella semifinale mondiale che ha visto l'Argentina battere la Croazia per 3-0, ...