Croazia | allarme rientrato per Brozovic | esclusi problemi muscolari

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Arrivano buone notizie per lama soprattutto per l’Inter dagli esami clinici a cui si è sottoposto Marcelo. In occasione della semifinale contro l’Argentina dei Mondiali di Qatar 2022, il centrocampista aveva lasciato il campo nel secondo tempo, tenendo tutti col fiato sospeso. Il tecnico croato aveva spiegato a fine gara che si era trattato di una decisione precauzionale in quantoaveva sentito tirare il muscolo. Fatto sta che gli esami hanno escluso ogni tipo di problema muscolare e Marcelo dovrebbe tornare a disposizione del ct Dalic in occasione della finale per 3° e 4° posto. SportFace.