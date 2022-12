Wired Italia

D', l'icona pop, amatissima da più generazioni per le colonne sonore dei cartoni animati aprirà i festeggiamenti per i 10 anni di Fratelli d'Italia , il partito della premier Giorgia ...'Alle 20:30, serata di svago con le vignette di Osho eD', invitata per passare una serata in spensieratezza e allegria: canterà canzoni di Natale e sigle dei cartoni animati'. Sembra molto soddisfatto il responsabile organizzazione di ... Cristina D'Avena alla festa di Fratelli d'Italia è la notizia che non vogliamo puffare Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La cantante parteciperà alla tre giorni di festa in programma a piazza del Popolo dove canterà le colonne sonore dei cartoni animati e dei ...