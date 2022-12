Cristiano Ronaldo non si riposa | al lavoro sui campi del Real Madrid

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Archiviata la delusione per l’eliminazione del Portogallo dai Mondiali,è tornato ad allenarsi da svincolato, in attesa che arrivi l’offerta giusta per il suo futuro. CR7 sta lavorando da solo su uno deidi Valdebebas, il centro tecnico delche ha concesso al suo ex giocatore di utilizzare l’impianto. Dopo l’offerta dell’Al Nassr, dalla Spagna si parla di una proposta anche dal Qatar e in particolare dell’Al Sadd., per ora, si allena duramente per non perdere la condizione. SportFace.