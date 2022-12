Cristiano Ronaldo ai ferri corti con Mendes | il motivo è anche economico

Dopo il divorzio dal Manchester United che ne ha fatto uno svincolato di lusso potrebbe arrivarne uno altrettanto clamoroso per. Reduce dalle delusioni dei Mondiali in Qatar , con le due panchine di fila e l'eliminazione ai quarti per mano del Marocco, il 37enne attaccante sarebbe infatti ai ferri corti con ...Il suo tramonto era già scritto , è stato protagonista in negativo negli ultimi mesi. La rescissione con il Manchester United non gli ha certamente fatto bene. I Mondiali non sono stati il ...Secondo la stampa spagnola è in crisi il rapporto tra CR7 (svincolato di lusso dopo il divorzio dal Manchester United) e il suo storico agente: ecco perché ...Il portoghese ha chiesto e ottenuto ospitalità presso Valdebebas.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo, dopo il ko del 'suo' Portogallo ...