Costiera Amalfitana | ad agosto 13mila veicoli al giorno | presentati i dati dello studio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPartendo da Vietri sul Mare, là dove comincia la, sono stati nel mese di13.000 gli accessi in media sulla strada, che poi distribuendosi in direzione Positano, diventano una media di 9000 passaggi di mezzi al, per ogni comune della, secondo irilevati da Blimp, una società che ha realizzato unoper monitorare i flussi di mobilità, utilizzando degli speciali sensori posizionati in alcuni punti strategici della statale 163. Lo, presentato questa mattina presso la sede della Camera di Commercio di Salerno in via Clark, mostra chiaramente anche attraverso dei grafici come ci sia una costante di crescita in ...