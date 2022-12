Conte paga le sparate anti-governo | giù nei sondaggi Dato a sorpresa per Renzi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nuovo appuntamento con idi Emg nella puntata del 14 dicembre di Agorà, il talk show di Rai3 condotto da Monica Giandotti. Ospite in collegamento c'è Fabrizio Masia, che snocciola i dati delle intenzioni degli italiani. In testa tra i partiti c'è Fratelli d'Italia, che consolida il proprio primato con una leggera crescita rispetto alla scorsa settimana(+0,2%) fino al 29,2%. Da segnalare l'avvicinamento tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico: i grillini calano al 17,5% (-0,2%), mentre i dem, anche grazie alla mediaticità dello scontro per la segreteria tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, salgono al 17% (+0,1%). Calo per la Lega, che dal 9,1% passa all'8,7%,al di sotto di quello delle politiche. Giù pure il Terzo Polo, che si attesta al 7,3% (-0,2%). Piccola ripresa di Forza Italia al 6,6% (+0,1%): il partito azzurro sta ...