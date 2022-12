Consiglio Abruzzo | dal 20 dicembre maratona per bilancio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'Aquila - Potrebbe cominciare martedì 20all'Aquila ladelregionale per la sessione diche dovrà concludersi entro fine anno con il via libera ale la Finanziaria se la Regione vorrà evitare il ricorso all'esercizio provvisorio. Il calendario verrà stabilito dalla conferenza dei capogruppo che il presidente delregionale, Lorenzo Sospiri ha convocato per venerdì prossimo all'Aquila. Stando alla bozza di pianificazione, se i due documenti dovessero essere licenziati oggi dalla Giunta regionale, il 20, 21 e 22 potrebbero riunirsi le commissioni congiunte per audizioni e pareri: poi, arriverebbe il parere dei registri dei conti propedeutico per il via libera da parte della commissione. Dopo Natale, il 27 ...