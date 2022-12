Coniugi uccisi a coltellate nell' Agrigentino | arrestato il figlio 

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il procuratore di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Gloria Andreoli, hanno firmato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Salvatore Sedita, 34 anni, figlio di Giuseppe e Rosa Sardo, idi 66 e 62 anni trovatiin casa aieri pomeriggio a Racalmuto, in provincia di Agrigento. L'uomo è finito in carcere al termine del lungo interrogatorio. Il trentenne è sospettato di essere l'autore del duplice omicidio. I cadaveri dei genitori sono stati scoperti dalla figlia che aveva provato a mettersi in contatto con loro. Non riuscendo a raggiungerli al telefono è andataa loro abitazione al terzo piano di contrada Stazzone, a Racalmuto, e ha trovato i loro corpi per terra, in salotto, in una pozza di sangue. L'arma utilizzata per il duplice omicidio potrebbe essere una ...