Concorso esterno | l’ex senatore di Forza Italia Antonio D’Alì si è costituito al carcere di Opera a Milano Definitiva la condanna a 6 anni

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)sottosegretario all’Interno ed ex parlamentare disi è appenaaldi, alle porte di. Ieri la Cassazione aveva confermato la suaa 6perin associazione mafiosa.è stato ritenuto colpevole di avere “contribuito al sostegno e al rafmento di Cosa nostra, mettendo a disposizione dei boss le proprie risorse economiche, e, successivamente, il proprio ruolo istituzionale didella Repubblica e di sottosegretario di Stato”. Era la seconda volta che il caso arriva in Cassazione: la Suprema Corte aveva annullato ...

L'effetto della condanna definitiva per l'ex senatore per è la reclusione in carcere. Secondo le motivazioni depositate l'anno scorso dai giudici della Corte d'Appello di Palermo, "D'...... quest'ultimo condannato a tre anni di carcere per in associazione mafiosa. L'ex Ministro, lo ricordiamo, è stato invece scagionato da tutte le contestazioni inerenti un ... Concorso esterno, l'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì si è costituito al carcere di… TRAPANI – "Il mio assistito si sta costituendo in carcere". Lo ha annunciato in tarda mattinata l'avvocato Arianna Rallo, difensore di Antonio D'Alì, che non ha voluto specificare in quale penitenziar ...