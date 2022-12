Come resistere al potere

ilmessaggero.it

...diall'offensiva padronale, di lottare per il lavoro e forti aumenti salariali, contro la guerra, ponendo le basi di una più vasta ripresa di classe. Scioperi e manifestazioni "quelli ...... a Roma, ed è stato difficile. Per me, l'ascolto della musica è anche una questione ... racconta ancora Legari, " camminando tra le opere stipate nel suo studio che si aprivanoportali ... Natale, come evitare di ingrassare Ecco la guida per resistere "Voglio dire grazie anche a tutti coloro che qui a Vercelli mi hanno dato fiducia e aiutato a resistere in questa tempesta. Ora, con il cuore impavido, guardo al futuro e continuerò, come ho sempre fa ...Resistere alle dolci tentazioni a Natale è davvero difficile. Ecco quali sono quelle a cui fare maggiore attenzione ...