Come l’Argentina ha sorpreso la Croazia

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Quattro anni fa, nella seconda partita del girone dei Mondiali russi, un’Argentina in totale confusione veniva schiacciata per 3-0 dallache poi avrebbe conquistato la finale. Nonostante il passaggio del turno sia poi stato conquistato, si è trattato forse del momento più basso di quel Mondiale per l’Albiceleste. È ironico, forse anche significativo se vogliamo, che oggi possiamo dire con ragionevole certezza che le scorie di quel mondiale nervoso e malinconico sono state del tutto smaltite dopo una vittoria delper 3-0 sulla. La partita è iniziata in un contesto forse inaspettato, con lache è riuscita sin dai primi ...