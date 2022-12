Coez al Rock in Roma nel 2023 | data e biglietti in prevendita

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il ritorno dialINè ufficiale: Silvano Albanese, questo il nome di battesimo del cantautore di Nocera Inferiore, salirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle dopo l’esperienza From The Rooftop 2.alInnelLain cui ritroveremoalinsarà il 9 lugliopresso l’Ippodromo delle Capannelle. Isaranno disponibili a partire dalle ore 14 di giovedì 15 dicembre sulla piattaforma Vivo Concerti, mentre su tutte gli altri circuiti l’acquisto sarà possibile a partire dalle ore 11 di martedì 20 dicembre. “Devo farmi perdonare per aver saltato la scorsa estate”, scrive ...

