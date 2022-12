L'HuffPost

...che per arrivare a questo risultato il laboratorio ha lavorato tredici anni spendendo tre... Non sette, non sei, nemmeno". Facciamo quattro. Il 2062. Vuol dire che questa tecnologia non ...... Anna, Tatiana e Sofia , ovvero quattro deifigli nati dal secondo matrimonio con l'... Inutile dire che sul piatto ci sono diversidi euro. Juve, nuove intercettazioni. Elkann ad Agnelli:... Cinque miliardi di affari ma anche diverse fregature: storia del business Qatar in Italia Palazzi di lusso, un intero quartiere, un ospedale (di cui la Sardegna paga ancora i debiti) e diverse moschee. Ma anche due doni, due ospedali da campo ..."La Manovra va nella direzione che segue sempre la destra, che da sempre taglia alla sanità pubblica. Io speravo che la pandemia avesse lasciato a tutti un insegnamento chiaro, e invece il governo non ...