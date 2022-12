(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tadejè il ciclista con più vittorie all’attivo nel. Lo sloveno si è infatti imposto in 16 occasioni nel corso dell’ultima stagione. Tra i sigilli dell’alfiere della UAE Emirates spiccano in particolar modo il Giro di Lombardia, tre tappe al Tour de France, lafinale della Tirreno-Adriatico (accompagnata da due frazioni), le Strade Bianche e le Tre Valli Varesine. Il balcanico, secondo al Tour de France, ha prevalso con una vittoria di margine su Remco Evenepoel. La qualità delle affermazioni del giovane fuoriclasse belga appare però superiore: Mondiale,finale della Vuelta di Spagna (con due sigilli di tappa), Liegi-Bastogne-Liegi e Classica di San Sebastian sono i successi di maggior spicco del portacolori della QuickStep. A completare il podio dei ciclisti più ...

OA Sport

... sono pronto a sostenere il capitano oppure a cercare di guadagnare posizioni io stesso nellagenerale, ora è troppo presto per fare pronostici, è comunque una gara in cui ci si gioca ...: Trevi* 26; Piegaro e Grifoni Perugia* 23; Dream Team Perugia e Il Birillo Tavernelle ...Marsciano in scena "Danzo e sono vivo" di e con Marco Toccaceli Potrebbe anche interessarti,... Ciclismo, la classifica dei corridori più vincenti del 2022: Pogacar batte Evenepoel! Ganna migliore degli italiani Tanta arte, tanta storia nella Chiesa di San Romano, consacrata nel XIII secolo ed adibita ad Auditorium dal 2004. Il suo palcoscenico è stato trasformato a festa per accogliere le premiazioni annuali ...La chiesa di San Romano a Lucca si è trasformata nel palcoscenico delle premiazioni annuali del ciclismo provinciale lucchese. Un evento che fu promosso decenni fa dall’allora presidente provinciale F ...