Christian De Sica e la polemica sul vino abruzzese | “Con il politicamente corretto non si può dire più niente”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)Dee lasul: la risposta dell’attore “A me ilpiace, e poi in Abruzzo ci vengo spesso per i miei spettacoli. In una scena di “Natale a tutti” i costi dico che ilè una m***a, ma perché arrabbiato con mio figlio (interpretato da Claudio Colica)”. CosìDerisponde allasulscoppiata dopo la diffusione del trailer del film Netflix, in streaming dal 19 dicembre. “Ci dispiace che alcuni dei produttori diabruzzesi si siano sentiti offesi, non era intenzione di nessuno. Quella battuta lì è stata inserita in un contesto molto ...

