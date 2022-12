Chiesti 2 miliardi di dollari per le violenze conseguenti a post non moderati in Etiopia

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un fondo di 2diper le vittime dell’odio su Facebook, le scuse ufficiali di Meta e un cambio di funzionamento dell’algoritmo: questo quanto chiedono Abrham Meareg, figlio di un accademico etiope ucciso dopo essere stato attaccato in alcuniFacebook, e altre persone con esperienza simili. Il punto è che in– e in generale in Africa – più che in altrii del mondo la moderazione Facebook risulta tristemente inadeguata per via, da un lato, delle lingue utilizzate per scrivere i contenuti (l’amarico, l’oromo, il somalo e il tigrino) e, dall’altro, dell’algoritmo che tende a favorire quei contenuti controversi che portano a molte interazioni. LEGGI ANCHE >>> Meta non potrà può pubblicare annunci basati sui dati personali La storia di Abrham Meareg La vicenda del ...