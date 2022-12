Chiara Ferragni | la sorella Francesca aggredita sui social | «Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto?»

Il tutto è stato scatenato dalla difesa abbastanza surreale fatta da Concita De Gregorio che aveva equiparato Murekatete a, alla quale nessuno imputa le foto griffate e finanche i ...News Natale dei Vip, i personaggi famosi che hanno esagerato con le decoraz[...] Non solo: sono tanti i vip che quest'anno hanno voluto fare delle decorazi [...] La PU BROKER ha ...È diventato una telenovela il dibattito, tutto interno a Repubblica, sulla compagna di Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, e sulle ...Fedez e Chiara Ferragni non sono andati in Qatar e non per caso. “Ci avrebbero pagato per andare, abbiamo detto di no”, ha precisato il rapper durante una diretta Instagram. Il motivo “Vedere lì fash ...