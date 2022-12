Chi l' ha visto | anticipazioni 14 dicembre 2022 | la scomparsa di Liliana Resinovich

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'hacon una nuova puntata dedicata a, ad un anno dalla suaStasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna a occuparsi del caso died i dubbi legati alla sua morte. In studio il fratello della 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2023 in un boschetto di Trieste. È trascorso un anno dalladi, ma sono ancora tanti i dubbi sulla sua morte. Il fratello Sergio sarà ospite in studio a "Chi l'ha?", in onda mercoledì 14alle 21.20 su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli. Nel corso della puntata immagini e documenti inediti. Dopo ...