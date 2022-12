Chi l’ha visto? | anticipazioni 14 dicembre 2022 | la scomparsa di Liliana Resinovich | ultime news su Gaia Randazzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3, in prima serata (a partire dalle 21.20 circa), è solo uno. Ed è quello con Chi?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli, tra casi ancora irrisolti, gialli e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. Ma cosa sarà al centro della puntata di stasera, mercoledì 14? La morte dia Chi? Questa sera la puntata si aprirà con il caso di. È trascorso un anno dalladella donna, ma sono davvero tanti, e forse troppi, i dubbi sulla sua morte. E questa sera il fratello Sergio sarà ospite in studio, a Chi ...