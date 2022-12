Chi è Frederic Vasseur | l’uomo scelto dalla Ferrari

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E’ arrivata l’ufficialità per quel che riguarda il futuro Team Principal di, non tutti sanno però chi è veramentePER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il susseguirsi di voci ed indiscrezioni è arrivata finalmente l’ufficialità, ultimi 15 giorni di lavoro per Mattia Binotto in scuderiaprima di lasciare il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.