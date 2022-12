Chi è Bounou | il portiere del Marocco che sogna di stregare la Francia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dopo aver stregato la Spagna parando due rigori, Yassine, detto Bono,dianche lae di offrire ale all’Africa in Qatar la sua prima finale Mondiale. Nato a Montreal, in Canada, nel 1991,è una delle rivelazioni della Coppa del Mondo. Dopo le giovanili al Wydad di Casablanca, Bono approda in Spagna nel 2012, prima all’Atletico di Madrid e poi al Real Saragoza e al Girona. Nel 2019 sbarca a Siviglia dove milita attualmente. Nel 2022si classifica al nono posto del premio Yashin, la classifica per il migliordell’anno, superando il suo rivale della semifinale, Hugo Lloris, che si è classificato al decimo posto. Bono ha vinto anche il trofeo Zamora come miglior ...