Che cosa è il Sugar Dating e tutti i suoi segreti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)significa letteralmente “relazione di zucchero”, ma in questo caso i dolci centrano poco. Infatti, si usa questo termine per indicare una relazione che vede coinvolto un uomo facoltoso e molto più anziano della sua partner, la cui relazione un sostegno economico e finanziario in cambio di compagnia ed attenzione. Il primo esempio, e da qua si comprenderà il perchè di questo nome, è ai primi del Novecento, sulla costa pacifica degli Stati Uniti: allora Adolph B. Spreckels, che aveva ereditato lo zuccherificio fondato dal padre a San Francisco, si innamorò della modella Alma de Bretteville che ricambiò il sentimento nonostante tra loro vi fossero 24 anni di differenza: i due si sposarono pochi anni dopo il primo incontro e divennero una coppia molto nota a San Francisco, e anche tra amici e conoscenti Alma chiamava il marito in termini ...

Vanity Fair Italia

Curiosodurante l'intervista Zelensky abbia anche raccontato una barzelletta sul presidente Putin,viene preso in giro, con tanto di mimica facciale. Nel dialogo tra due persone, uno chiede ...ne pensate di questa legge Pensatedebba essere approvata anche in Italia Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Influenza australiana: che cosa ha di particolare Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L’ex ministro Linda Lanzillotta, in un suo articolo pubblicato sul quotidiano “ La Repubblica ”, precisava che occorre rivedere i poteri di “ Roma Capitale ”; non devo ricordare io all’ex ministro che ...