Cgil | venerdì 16 manifestazione a Napoli La leader casertana Oliviero | Qui le pensioni più basse d’Italia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Associazioni, pensionati e mondo del lavoro hanno risposto presente alla “chiamata” della: è stata un’assemblea partecipatissima quella che si è svolta ieri mattina all’hotel Europa a Caserta in preparazione dello sciopero generale di16. “Quella alla quale ci stiamo preparando è una mobilitazione che riguarda l’intera società civile per le pesantissime ricadute che la manovra del governo avrà soprattutto al Sud e in un territorio difficile come quello della Provincia di Caserta – ha esordito la segretaria generale dellaSonia– è una manovra sbagliata perché non interviene sulle emergenze, non affronta le problematiche della pandemia che, ormai è diventata una pandemia salariale. Stiamo assistendo ad un vero e proprio attacco alla povertà da parte del governo che non solo non interviene per ...