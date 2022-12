Il Sannio Quotidiano

Ha votato per il sì tutta la maggioranza di(92 i voti). I no dell'opposizione ( Pd, ...di "un buon testo" ha sottolineato Pierantonio Zanettin (Forza Italia) con il partito di...Forza Italia - il cui leader Silviodiscese in campo nel 1994 proprio per colmare il ... che in questo vanta un primato nella coalizione dio di destracentro ora al governo, ha ... Centrodestra: Berlusconi, ‘Renzi mi chiedo se non abbia scelto metà campo sbagliata’ Il nome più accreditato sarebbe Francesco Rocca, il presidente della Croce Rossa già in predicato per il ministero della Salute. Ma FdI deve ...Appuntamento a Piazza del Popolo, giovedì. Tre giorni di festa, dieci anni di storia celebrati da Fratelli d'Italia, il partito dei conservatori italiani nato dai postumi del Pdl ...