Caso Liliana Resinovich | un anno di misteri | il punto della situazione

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Social., ildopo undalla scomparsa. Il 14 dicembre 2021 scompariva. La sera stessa sua marito Sebastiano denunciò la scomparsa alle forze dell’ordine triestine, aprendo letteralmente un vaso di Pandora. Dopo circa tre settimane di ricerche da parte di forze dell’ordine, protezione civile e volontari, il corpo di Lilly fu trovato. Era in un boschetto situato nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico, avvolto in due sacchi neri dell’immondizia. Dopo il ritrovamento del corpo di Lilly, la procura di Trieste ha aperto due fascicoli: uno per sequestro di persona e l’altro per suicidio. Vediamo ora a chesono le indagini.Leggi anche –> ...

A un anno dalla scomparsa di Liliana Resinovich, resta ancora un interrogativo: omicidio o suicidio. Ricostruiamo tutti i punti oscuri della vicenda. La morte di Liliana Resinovich disegna un quadro c ...Il 14 dicembre 2021 scompariva Liliana Resinovich: è ancora giallo sulla sua morte. Gli inquirenti hanno indagato su suicidio o sequestro di persona ...