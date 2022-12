Caro Porro | devo darti torto | San Francesco ha fatto bene pure al Pil

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ciao Nicola sono un fedele fan della Zuppa… in differita, non potendo quasi mai seguirla in diretta per motivi di lavoro. L’altro giorno, a un certo punto, è “arrivato” San. Concordo con te che ad essere povero non c’è nessun merito, ma non mi sembra che per rendere le persone meno povere abbiamolto di più suo padre. Il nostro santo patrono è uscito alla distanza… Prima di tutto, appena dopo la sua morte, si è costruita – in pochissimo tempo per i mezzi di allora – una meraviglia assoluta che ci affascina ancora oggi: la basilica a lui dedicata. Un cantiere kolossal cui hanno dato il contributo tutti i più grandi architetti e pittori di quel periodo. Un contributo al PIL non da poco e lavoro per centinaia di persone. Ancora oggi, a distanza di 800 anni, il contributo in termini di turismo religioso e artistico non solo della ...