Capitani & gagliardetti | Italia 1983–1986

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Idell’dal 1983 al 1986 Con la vittoria in Coppa del Mondo nel 1982 iazzurri hanno un cambio sostanziale anche perché la Federazione rinnova il suo logo a partire dal 1984 adottando uno stemma circolare in cui all’interno trovano spazio le tre stelle dorate su campo azzurro, le scritte “” e “FIGC” assieme al tricolore in posizione diagonale. Prima di arrivare al 1984 iattraversano una fase di transizione, se così possiamo dire, poiché vengono utilizzati esemplari stampati che, solo in alcune circostanze, riportano i dettagli della partita. Svezia –1983 Gagliardetto in uso nel 1983– Messico 1984 . GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.