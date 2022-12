leggo.it

Sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire l'eventuale sua responsabilità in relazione all'uccisione del. Per ora è stato deferito per l'omessa custodia delle armi.Basti pensare alla splendida coda a ventaglio dei setter oppure a quella deldascozzese. Ma gli incidenti capitano molto più spesso di quanto immaginiamo, e non sempre sono ... Cane pastore maremmano ucciso a fucilate: anziano denunciato Un cane maremmano ucciso a fucilate. Per questo, i carabinieri della stazione di Gesualdo (Avellino) hanno identificato un 70enne del posto. Uditi gli spari e i forti guaiti, il ...È successo lunedì pomeriggio nei boschi di Rovenna: un uomo a spasso con il proprio cane è stato attaccato da un cinghiale.