Calcio | seconda finale di fila per la Francia | chi ci era riuscito in passato Doppia vittoria solo per Brasile e Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Superato anche l’ostacolo Marocco, ladi Didier Deschamps ha conquistato ladei Mondiali di2022 in Qatar (in programma domenica 18 dicembre alle ore 16:00) dove affronterà l’Argentina, una sfida a dir poco affascinante che vedrà scendere in campo Lionel Messi da un lato e Kylian Mbappé dall’altro (e non). Per la Nazionale transalpina si tratta dellaconsecutiva di un Mondiale, dopo quella conquistata in Russia nel 2018 e poi vinta contro la Croazia; con il successo di questa sera, si può continuare a sognare il bis, ma di per sé è già un risultato storico. Non sono molte, infatti, le Nazionali a potersi vantare di aver raggiunto due finali consecutive: nel dettaglio, queste sono(1934, 1938),...