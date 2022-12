Calcio | Sampdoria | lesione legamentosa del ginocchio sinistro per Quagliarella

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Genova, 14 dic. - (Adnkronos) - L'attaccante dellaFabio, che si era infortunato durante un allenamento nel ritiro dei blucerchiati di Antalya, è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una "del". L'ex Napoli lascerà in anticipo la Turchia per tornare a Genova, dove verrà visitato, come scrive lasui propri canali ufficiali, dal "consulente ortopedico del club". Soltanto dopo questa visita si potranno stabilire con precisione i tempi di recupero, ma è chiaro che, 40 anni il prossimo 31 gennaio, starà fuori per diverse settimane. "Forza capitano", ha scritto lasu Twitter per manifestare la propria vicinanza al centravanti.

