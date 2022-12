(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Obiettivo. Domani, 15 dicembre (ore 18.45), laWomen calcherà il rettangolo verde dell’Allianz Stadium di Torino, affrontando per il quinto impegno del Gruppo C delladilo. Le bianconere, attualmente, sono terze nel raggruppamento con 5 punti, comandato dall’Arsenal (10) e dal Lione (7). Una situazione, come si può intuire, molto favorevole alle Gunners: l’Arsenal si qualificherà alla prossima fase già al termine di questa quinta giornata di match se evita una sconfitta con quattro o più gol di scartoil Lyon, o se la Juve non batte lo Zürich. In buona sostanza, se la formazione inglese non perde è prima del girone. La Vecchia Signora, quindi, ha l’obbligo di superare la formazione ...

OA Sport

... il concorso ideato dal gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo sportabbinato ai ... Tra le piu' praticate spiccano atletica leggera, nuoto,, ginnastica ritmica, ginnastica ...Ottava Federica Brignone SANKT MORITZ - Sofia Goggia al secondo posto nel training cronometrato inaugurale della discesadi Coppa del mondo , in programma a Sankt Moritz. Sulle nevi ... Calcio femminile, Champions League: Juventus e l'obiettivo vittoria contro lo Zurigo Come riportato su Twitter dall'account ufficiale del Milan, le ragazze della primavera femminile rossonera sono state in visita al Museo Mondo Milan in via Aldo Rossi. Nel tweet riportate le ...Continua la striscia di risultati negativi per la puroBIO Noci. La compagine nocese di calcio a cinque femminile cede i tre punti in palio al Levante Caprarica. Nell’ottava giornata di campionato, dis ...