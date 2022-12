Calcio | Cr7 si allena da solo al centro sportivo del Real Madrid

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Archiviata la delusione del mondiale Cristiano Ronaldo è pronto a voltare pagina. Il fuoriclasse portoghese si sta preparando per il prosieguo della stagione sui campi di Valdebebas, ildel, sua ex squadra. Secondo 'Relevo', il 5 volte pallone d'oro ha avuto l'autorizzazione dai 'blancos' perrsi dae tenersi in forma fin quando non troverà un'altra squadra dopo la rescissione di contratto con il Manchester United.

Il cinque volte Pallone d'Oro , infatti, si starebbe allenando a Valdebebas , ovvero il quartier generale del Real Madrid , doveha giocato dal 2009 al 2018 conquistando cinque Champions League e ...Tra le alternative ci sarebbe anche Fonseca, ex allenatore della Roma ora al Lille, ma sarebbe, come le altre, una scelta di secondo piano rispetto a Mou, considerato, insieme a, che conosce ...Secondo le ultime indiscrezioni di Marca il fuoriclasse portoghese avrebbe scelto il centro sportivo dei Blancos per mantenersi in forma dopo la delusione del Mondiale ...La solitudine del numero 7: ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Cristiano Ronaldo Ci mancava pure Messi in finale a polverizzare record. È come non arrivare ad una grande conquista e scoprire ...