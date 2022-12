Caivano | 33 arresti nel Parco Verde | sgominata la piazza di spaccio a cielo aperto più grande d' Europa

Ansa

Dopo la denuncia sono stati disposti gliper Gennaro Tedesco e Vincenzo Carofaro, di rispettivamente 58 e 57 anni, entrambi originari di Acerra e Massimiliano Volpicelli, 36enne di. I ...... entrambi di Acerra, e di un 36enne di. I tre indagati sono stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un tentativo di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, posto in ... Spaccio al Parco Verde di Caivano. Terza ondata di arresti donne tra i "capi-piazza". Dal 2019 ad oggi 105 persone arrestate (Video) Nell’ambito di un’indagine coordinata della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra hanno dato ...I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...