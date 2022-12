Caccia precipitato in Sicilia | trovato il corpo del pilota | “Non ha lanciato Sos”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È statoildel capitano Fabio Antonio Altruda, ildelEurofighter schiantatosi nel pomeriggio di ieri pochi chilometri a nord di Marsala. I suoi resti sono stati rinvenuti nella notte dai vigili del fuoco. Si trovavano nei pressi di ciò che rimaneva del velivolo, nella zona di Locogrande. L’aereo èalla foce del fiume Birgi, tra Trapani e Marsala, mentre faceva rientro nella base militare di Trapani Birgi. Il, che aveva aveva alle spalle centinaia di ore di volo, stava volando insieme a un altro velivolo. Un video ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un’abitazione mostra un lampo in corrispondenza di quello che sembra essere l’aereo, che poi cade in picchiata ed esplode. L’ipotesi su cui stanno indagando gli inquirenti è quella ...

Si chiamava Fabio Antonio Altruda , aveva 33 anni ed era originario di Caserta il pilota delmilitare Eurofighter del 37esimo stormo, che èieri sera a Trapani . L'uomo è morto nell'impatto. Il suo cadavere è stato recuperato dalle squadre dei vigili del fuoco. Chi era il ...Eurofightera Trapani, morto il pilota. Giallo sulla dinamica: 'Non ha lanciato Sos'. Il cordoglio del ministro Crosetto ai familiari del capitano Altruda Fabio Antonio Altruda, ...Sul caso del caccia Eurofighter precipitato martedì sera nei pressi dell'aeroporto di Trapani Birgi, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le cause. Diverse le ipotesi al vaglio in queste ore: ...È stato ritrovato il corpo di Fabio Antonio Altruda, il pilota del caccia precipitato in Sicilia. Da verificare ancora le cause dell'impatto.