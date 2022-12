Caccia precipitato | Aeronautica avvia inchiesta su pilota morto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Saràta nelle prossime ore da parte dell’militare un’di sicurezza del volo in merito all’episodio delEurofighter del 37mo Stormo di Trapaniieri pomeriggio. Ilnell’impatto si chiamava Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta: stava rientrando alla base da una missione di addestramento quando, per motivi da accertare, prima dirsi all’atterraggio èal suolo. L’impatto, dal quale non risultano danni ad altre persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa due miglia a sudest della base aerea siciliana. Il capo di Stato maggiore dell’, Luca Goretti, a nome dell’intera Forza armata, si stringe in un profondo segno ...