Caccia Eurofighter precipita a Trapani | morto il pilota Prima di cadere | giallo a bordo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Aeronautica italiana in lutto. Undel 37 Stormo dito nella serata di martedì mentre stava facendo rientro da una missione alla base diBirgi.il: si tratta del Capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, originario di Caserta. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l'aereo si è schiantato per cause ancora da accertare. Le ricerche, svolte con l'ausilio di palloni illuminanti, sono state condotte dai vigili del fuoco del nucleo Nbcr che hanno individuato i resti delnell'alveo di un fiume. La notizia della tragedia, riferisce l'Aeronautica, è stata comunicata ai genitori del giovane Ufficiale, ai ...