"Buona notizia la riapertura di Italia Sicura". Iv festeggia l'ok del Senato del suo odg

SorrentoPress

In molti titoli e in vari articoli laviene riportata così: 'Parte del ricavato andrà in ... Nei tweet, per esempio, si legge che "Ferragni lancia il Pandoro per unacausa", "Criticate ...Nelle prossime settimane porterò un programma che avrà al suo interno anche i punti concordati con il M5s e questa è una". Il nodo che rimane è quello di +Europa: all'interno del ... La buona notizia: Ritrovato il 16enne scomparso a Sorrento Soddisfazione da Italia viva per l'impegno del governo sull'unità di missione su dissesto idrogeologico e edilizia scolastica ...Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Buona notizia l impegno della maggioranza a riaprire 'Italia Sicura', l unità di missione su dissesto idrogeologico e edilizia scolastica. Il nostro ordine del ...