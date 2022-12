BTP previsioni 2023 | quali rendimenti attendersi dai titoli di stato italiani?

Leggi su risparmioggi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tra i pochi protagonisti del 2022 ci sono stati i BTP. Idi, quasi una pecora nera degli investimenti negli anni passati, sono diventati una delle poche alternative per far fruttare i risparmi grazie asuperiori al 4% nel caso del decennale. Considerando questa eredità è più che spontaneo chiedersi cosa avverrà il prossimo anno. Idei BTP nelresteranno sui livelli attuali o sono destinati a flettere? E più in generale idicontinueranno ad essere uno dei pochi porti sicuri per investire i risparmi oppure saranno surclassati dal ritorno in pompa magna dell’investimento più speculativo? Tutte queste domande rientrano nel macro-argomento ...