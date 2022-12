Bruxelles approva la Manovra Ma su tasse | contanti ed evasione fiscale c' è ancora da lavorare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Commissione europea ha comunicato oggi il suo parere sulla legge di Bilancio del governo Meloni, presentata all'Europa in via preventiva e su cui il Parlamento dovrà esprimersi entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio. Nel complesso, fa sapere, "il documento programmatico di bilancio aggiornato dell'Italia è in linea con le raccomandazioni del Consiglio del luglio 2022". Il parere è positivo su molti aspetti a cui si accompagnano giudizi meno favorevoli rispetto al sistemae al mondo del lavoro. Alle pensioni, alla lotta all'e all'uso deivengono riservate le parole più critiche. In particolare, nel comunicato la Commissione ha lodato come, nella Finanziaria, "l'Italia limita la crescita della spesa primaria corrente finanziata a livello ...