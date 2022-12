Bruce Willis sta male | la famiglia teme che accada presto il peggio | la decisione sul suo testamento

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La salute distarando. Secondo Radar Online, l’attore 67enne soffre di afasia, un disturbo progressivo e invalidante che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Da Radar Online si legge la testimonianza di una fonte: “Sanno chenon ci sarà per sempre così stanno godendo di ogni singolo momento insieme”. Trascorrerà le vacanze con la suaallargata, tra cui la moglie Emma Heming e le figlie Mabel, 10 anni, ed Evelyn, 8, l’ex moglie Demi Moore e le loro tre figlie. Non capisce e non parla più, e ora la suaspera in un miracolo di Natale.ha 67 anni e ha abbandonato il mondo del cinema da mesi, secondo quanto riportato oggi dal Daily Mail. La sua attuale moglie, Emma Heming, lo assiste nella comunicazione. Secondo lo ...

La salute dista peggiorando. Secondo Radar Online , l'attore 67enne soffre di afasia, un disturbo progressivo e invalidante che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Da Radar Online si legge la ...Die Hard - Vivere o morire , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven : film azione del 2007 di Len Wiseman, con, Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, ...L'attore è malato: è affetto da afasia, un disturbo che porta a non saper produrre e comprendere il linguaggio e porta a una degenerazione progressiva.La famiglia “allargata” di Bruce Willis ha approfittato del Natale per riunirsi e per aiutare l’attore ad affrontare questo momento difficile ...