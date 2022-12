Bruce Willis | la foto di Natale con Demi Moore e la nuova famiglia in risposta alle voci sulle sue condizioni

Come sta davveroDopo le allarmanti notizie sulla sua salute diffuse dalla stampa italiana, l'attore 'risponde' con una foto di famiglia allargata con la moglie Emma Hemig e l'ex Demi ...Espressione da duro e grande carisma:è tra i volti più noti del mondo di Hollywood . Diventato celebre grazie ai film d'azione, si è distinto ben presto anche per le sue interpretazioni nei film drammatici., il ...Come sta davvero Bruce Willis Dopo le allarmanti notizie sulla sua salute diffuse dalla stampa italiana, l'attore "risponde" con una ...Bruce Willis età. Walter Bruce Willis (Idar-Oberstein, 19 marzo 1955) è un attore, produttore cinematografico e musicista statunitense.