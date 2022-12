Brembo | 2022 d’oro per il Racing | 62 titoli mondiali | più di 600 dal ’75 a oggi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Stezzano., leader mondiale negli impianti frenanti, taglia il traguardo degli oltre 600conquistati dal 1975 a: grazie a 62ottenuti nelle principali competizionidel– a due e a quattro ruote – l’azienda conferma la propria supremazia tecnologica nel Motorsport e continua a collezionare numeri da record su ogni circuito del mondo. Unricco di successi, soltanto per citare i più importanti: dal secondo campionato mondiale consecutivo di Formula 1 vinto da Max Verstappen-Oracle Red Bullcon pinze, al successo di Pecco Bagnaia-Ducati Lenovo Team in MotoGP – dopo 15 anni dall’ultimo trionfo – con l’intero impianto frenante ...

"Le tematiche ambientali, sociali e di governance sono sempre state parte integrante della nostra strategia - ha commentato Cristina Bombassei, Chief CSR Officer e membro del CdA di- Siamo ..."Quest'anno è la quinta volta consecutiva chericeve il riconoscimento della doppia "A" da ...