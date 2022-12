Brasile | Lula accusa Bolsonaro per i disordini a Brasilia

Il presidente eletto del, Luiz Inácioda Silva, ha accusato il presidente della Repubblica uscente, Jair Bolsoanaro, di aver stimolato i disordini avvenuti a Brasilia nella notte tra lunedì e martedì. Nell'...Il presidente eletto del, Luiz Inacioda Silva , ha dichiarato che durante il suo governo non ci saranno privatizzazioni di aziende pubbliche. 'Metteremo fine alle privatizzazioni in questo Paese e dimostreremo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha accusato il presidente della Repubblica uscente, Jair Bolsoanaro, di aver stimolato i disordini avvenuti a Brasilia nella notte tra lune ...