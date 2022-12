Borsa | l' Asia si avvicina al toro in attesa della Fed

Agenzia ANSA

Seduta positiva per le Borse asiatiche con l'indice Msci dell'area- Pacifico che preme per l'ingresso in una fase di mercato rialzista, segnando un progresso del 19% dai minimi dello scorso ottobre. Tokyo e Sydney hanno chiuso in rialzo dello 0,7%, Seul avanza ...In, l'indice Nikkei 225 delladi Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,72%; ladi Sidney ha guadagnato lo 0,67%, Seoul +1,07%, Hong Kong +1,04%, Shanghai piatta con +0,05%. Borsa: Asia contrastata, futures positivi, Tokyo +0,4% Seduta positiva per le Borse asiatiche con l'indice Msci dell'area Asia-Pacifico che preme per l'ingresso in una fase di mercato rialzista, segnando un progresso del 19% dai minimi dello scorso ottobr ...Borsa di Milano oggi 13 dicembre: il Ftse Mib guadagna come le altre piazze europee, in una seduta in cui si beneficia del dato sull'inflazione americana in calo a novembre.