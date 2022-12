Boomdabash incontrano gli Eiffel 65 in “Heaven” | nel video del nuovo singolo si respirano gli anni Ottanta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022):i, è disponibile su YouTube ilclip ufficiale deldella band insieme agli65, che per la prima volta segna una vera e propria svolta dance i salentini con l’intento di farci ballare per tutto l’inverno! Il brano uscito su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile in tutti i principali digital store. La band record d’ascolti che ha conquistato l’affetto del grande pubblico, dopo aver collezionato oltre 28 dischi di platino con successi clamorosi come “Karaoke”, “Tropicana” “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te” e “Mohicani”; è ora pronta a tornare inaspettatamente sulle scene musicali, scaldando l’inverno con l’intento di farci danzare a ...

Domani Press

Un progetto in cui libri, musica e teatro siin un confronto tra sguardi e linguaggi. ... in arrivo un grande spettacolo: Rkomi, La Rappresentante di Lista eAttualità 12 Dic 2022 ...... una vera scarica di energia in cui le due voci siin un testo sul libero arbitrio. La ... 'Soul Express' del 1986, rivisitato dalle partecipazioni di Rocco Hunt eL’Istituto di Palmi ha ospitato il presidente dell’Autorità del Sistema Portuale per un incontro con gli studenti delle quinte classi ...A sorpresa tornano i Boomdabash per farci ballare tutto l’inverno! Da Venerdì 9 Dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store “Heaven”, il nuovo singolo di B ...